Feijóo acusa a Sánchez de actuar por "miedo a los jueces" y el presidente le reprocha "mimetizarse con la ultraderecha"

El contexto La primera sesión de control del periodo de sesiones ha transcurrido en la misma tónica de tensión y crispación con la que acabó el curso pasado. Una vez más, el presidente y el jefe de la oposición se han enzarzado en un intercambio de reproches.

Primera sesión de control del curso político y primer rifirrafe también entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en el Congreso, donde Alberto Núñez Feijóo ha espetado a Pedro Sánchez que "solo le mueve el miedo" y le ha echado en cara las causas judiciales que salpican a su entorno y este, a su vez, le afeado "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación".

El líder del PP ha arrancado su intervención recordando a Sánchez que llegó al Ejecutivo "prometiendo ejemplaridad" y sacando a colación el juicio al fiscal general del Estado, la reunión de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, los "desmanes" del exministro de Transportes y la nueva declaración como investigada de su mujer, Begoña Gómez. "¿Si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, usted le pediría la dimisión?", le ha preguntado.

Un primer embate al que Sánchez respondía así: "Sé por dónde quiere ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar", ha advertido, para, acto seguido, asegurar que el suyo es "un Gobierno limpio" y "comprometido con las causas sociales". A este respecto, ha reivindicado su inversión en becas y las sanciones contra Israel que anunció esta misma semana. "Este Gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza", ha defendido.

Es entonces cuando el tono ha empezado a escalar. Así, Feijóo ha comenzado su contrarréplica con un reproche: "Curso nuevo, costumbres viejas, sin contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho". "Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo", ha aseverado, para, acto seguido, afearle la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otros asuntos.

"Empieza este curso exactamente igual que lo terminó", le ha recriminado, acusando a Sánchez de esconderse en La Mareta -la residencia de Lanzarote donde los presidentes suelen pasar las vacaciones de verano- para escapar de los casos de corrupción que afectan a su entorno. "La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue sin tener un Gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos", le ha achacado.

Feijóo, además, ha recordado que Sánchez acabó el curso con una derrota parlamentaria y ha anticipado otra para este mismo miércoles, cuando está previsto que el Gobierno pierda la votación de la reducción de la jornada laboral.

"Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que sabe, el miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas", ha enumerado, antes de añadir -ya fuera de tiempo y con el micrófono apagado-: "El miedo a que usted mismo se presente en un juzgado". Un ataque que ha sido recibido con aplausos de la bancada 'popular', ante los que Sánchez ha ironizado con que "tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo".

El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha reivindicado los buenos datos económicos, muestra, ha dicho, de "un país que funciona". "Las cartas boca arriba: ¿qué ha hecho usted durante estos 10 días?", ha cuestionado el presidente, que ha echado en cara al líder de la oposición su plantón institucional en la apertura del Año Judicial y que hiciera pública "una conversación privada y falsa" con el rey Felipe VI "para intentar excusar lo inexcusable".

Además, le ha instado a aclarar cuál es su posición tras los devastadores incendios de este verano y la iniciativa del Gobierno de pedir un pacto de Estado contra la emergencia climática. Además, le ha reprochado "el insulto" y "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación".

El presidente, que ha aprovechado para defender la quita de la deuda, ha acusado también al PP de "prohibir" el debate sobre la reducción de jornada y ha retado a Feijóo a condenar abiertamente como "genocidio" lo que está haciendo Israel en Gaza: "Es un genocidio. Repita conmigo, señoría: es un genocidio", le ha instado.