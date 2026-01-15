Toprak Razgatlioglu, la superestrella que llega a MotoGP y desafía a Marc Márquez

Marc Márquez desvela cuál es su presión en cada carrera: "Ver a toda una fábrica trabajando para ti y en 45 minutos va a ser un éxito o un fracaso"

El turco, tricampeón mundial de Superbikes, afronta una nueva etapa en la categoría reina del motociclismo. Su llegada a la competición está generando mucha expectación y apunta a ser uno de los rivales de Marc en 2026.

No cabe duda de que la llegada de Toprak Razgatlioglu a MotoGP es uno de los grandes atractivos para la competición en 2026. Otro, será el desempeño de Marc Márquez tras su regreso a lo más alto consolidado con el título de campeón mundial el año pasado por amplio margen con sus rivales.

La gran estrella del Mundial de Superbikes, donde ha sido tres veces primero del mundo, está generando gran expectación con su llegada a Pramac Racing. Se ha convertido en una figura muy mediática y ya acumula una gran base de seguidores, que lo ven como una de las amenazas para Marc esta temporada.

"Me gustaría luchar con él en la pista. Sería un sueño, a menos que decida retirarse. Le tengo un gran respeto", declaraba el turco sobre el catalán en el evento de presentación de Yamaha.

Además, demostró su admiración hacia el piloto de Ducati: "Hay una relación maravillosa entre nosotros. Marc es una leyenda y una persona sencilla, sin actitudes de superestrella. El año pasado demostró al mundo entero lo que se puede hacer después de una lesión grave".

Toprak, el gran fichaje del año

Sobre su comentada llegada a la categoría reina del motociclismo, Razgatlioglu afirma que prefiere pasar bajo el radar: "No me gusta que me definan como una superestrella. El Toprak que ganó en Magny-Cours en 2019 es el mismo de hoy, la única diferencia es que he ganado tres títulos mundiales. Lo más importante es el carácter y pretendo mantenerlo, sin cambiar. Quiero mostrar a todos quién soy, con la esperanza de conseguir resultados importantes".

"He invertido mucho en este reto y ni siquiera me he detenido durante el parón invernal para entrenar, convencido de que en 2027 podré aspirar a algo aún más grande", declaraba el turco, demostrando su espíritu luchador y compromiso con esta nueva etapa. "Hay mucha expectación, pero solo será mi primera temporada, tendré que aprender, crecer y comprender. La Superbike es una historia, esto es algo completamente diferente. Me espera una temporada difícil y tendré que darlo todo", declaraba consciente del cambio de competición.

En marzo, podrá demostrar su talento sobre la pista, serán unas citas importantes: "Las tres primeras carreras serán fundamentales para comprender los neumáticos y el comportamiento de la moto". Ya Yamaha estrenará motor en 2026, lo que gusta a Toprak: "Con la V4 percibí un gran potencial, pero esto es solo el principio"

Por último, dedicó unas palabras a Andrea Dovizioso, excampeón mundial y ahora probador de Yamaha. Amigo y mentor de Razgatlioglu: "Para mí es fundamental escucharlo y aprender de él".