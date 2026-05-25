Marc Márquez, en la lista para Mugello: el piloto de Ducati podría volver a competir este viernes

El piloto de Ducati está en la lista provisional para participar en el Gran Premio de Italia del próximo fin de semana.

Marc Márquez podría volver ya este fin de semana. Después de su ausencia en el Gran Premio de Catalunya, llega Mugello, el Gran Premio de Italia, y allí podría estar ya el piloto del equipo Ducati.

Marc está en la primera lista provisional de pilotos inscritos para disputar el GP de Italia de MotoGP.

Aunque no es definitiva, esta primera pista podría adelantar la vuelta de un Marc que tuvo que pasar por el quirófano hace apenas unos días.

Márquez fue operado del hombro para retirarle un tornillo que le estaba tocando el nervio. Asimismo, también fue intervenido del pie después de su caída.

En la previa de Mugello Márquez tendrá que recibir el visto bueno del doctor de MotoGP, Ángel Charte.

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