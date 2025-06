La frustración de Álex Márquez tras ver la remontada de su hermano Marc: "¿Ya está aquí? Pesado..."

Marc Márquez volvió a apuntarse una nueva victoria en una carrera al 'sprint' esta temporada. El triunfo como tal de Marc no es noticia pero la manera en la que dominó el sábado en Mugello explica porqué es el máximo favorito a ganar el Mundial de MotoGP.

El de Cervera visitaba un circuito en el que sabía que 'Pecco' Bagnaia podía mostrar una de sus mejores versiones. De hecho, el turinés llegaba con la confianza recobrada después del podio en Aragón. Todo favoreció a 'Pecco' y a Álex Márquez en la salida viendo como Marc llegaba a perder hasta siete posiciones tras una mala salida.

Sin embargo, y como viene siendo costumbre, a Márquez no se le puede dar por muerto. En una trazada que no es su favorita, Marc remontó y pronto alcanzó a Álex y a Bagnaia, que lideraban la carrera. El ocho veces campeón del mundo volvió a imponer su ley para la frustración de su hermano, que vio cerca la victoria con el error de Marc al comienzo.

Álex, entre risas, desveló qué pensó al ver que Márquez se había reenganchado a la lucha por el triunfo después de haber perdido tantas posiciones: "Ha sido un poco un copia y pega de lo que sucedió en Aragón. Cuando he visto que salía mal, me he activado. Me he dicho, 'hay que probarlo otra vez'. Pero cuando he decidido atacar a Pecco en la curva 1, he visto que Marc también se ha puesto en paralelo".

"He dicho, '¿ya está aquí? Qué pesado [entre risas]'. He pasado ahí a Pecco, he intentado tirar para ver si ellos entraban en una batalla y Bagnaia podía conseguir algunas décimas, pero luego he visto que Marc me ha atacado", reconoció Álex en los micrófonos de 'DAZN'.