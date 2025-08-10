Abascal habla sobre Jumilla y apoya las "deportaciones masivas": "Vienen aquí pensando que esta tierra es suya"

Los detalles El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos acusa a PSOE y Vox de enfrentar a los españoles: "Me parece peligroso y ruin que ahora desde Vox o el PSOE estén intentando una vez más levantar muros".

El municipio murciano de Jumilla ha ocupado las portadas de todos los medios durante la última semana tras ser el foco principal de una polémica islamófoba. La unión entre Vox y el Partido Popular fue clave para que se llevara a cabo una propuesta lanzada por la agrupación ultraderechista: prohibir toda celebración religiosa en centros deportivos, lugar donde suelen organizarse festividades musulmanas como la fiesta del cordero. Diferentes políticos han opinado sobre esta decisión, entre ellos, el líder de Vox, Santiago Abascal, o el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos.

El líder de Vox ha vuelto a tratar uno de sus temas más recurrentes, el de la crisis migratoria. Pero esta vez ha sido en un escenario diferente, el podcast Bipartidismo Stream. Abascal indica que España aún "está a tiempo" de revertir la situación en la que se encuentra a nivel inmigración: "Los españoles hemos estado mucho peor de lo que estamos ahora, pero es un momento crítico donde se nos van nuestras libertades y nuestros servicios públicos por el sumidero". Es por ello que aboga por la capacidad de la población para "recuperar" su tierra y su libertad.

"Vienen aquí pensando que esta tierra es suya y España no es Al-Ándalus. No es Marruecos, ni va a serlo. No vamos a permitirlo", confiesa. En un tono superlativo, el líder ultraderechista señala que "podemos llegar a perderlo todo" si seguimos permitiendo la llegada de inmigrantes: "No vamos a tolerar que el islamismo se apodere de nuestros territorios".

Aboga por las "deportaciones masivas"

En cuanto a las últimas noticias sobre Jumilla, Abascal indica que, pese a la respuesta popular, estas "son medidas muy pequeñitas" por lo que aboga por "abordar deportaciones masivas de todos los que han entrado ilegalmente en el territorio".

Asimismo, señala que han propuesto otras medidas como la prohibición del velo en espacios públicos porque "denigra a la mujer": "Queremos que las calles de España sigan pareciendo calles de España, no calles en las que las mujeres caminan por detrás de los hombres como una sombra o donde los homosexuales pueden ser apaleados o colgados; o donde tengamos miedo a que un individuo se inmole".

Para el Gobierno, opina, "los ilegales" van primero y "los españoles los últimos" y pide "cuidar a los nuestros para ayudar a los demás luego" si es posible.

"Me parece ruin y peligroso"

En una entrevista otorgada a El Español, el 'popular' ha intentado quitar hierro al asunto y ha expresado que "lo que se ha aprobado en Jumilla es que en un espacio diseñado para un fin solamente se celebren acontecimientos que respondan a ese fin". Pese a estar de acuerdo con esta decisión, revela su desacuerdo con el comportamiento de otros partidos al respecto.

"Me parece peligroso y ruin que ahora desde Vox o el PSOE estén intentando una vez más levantar muros, enfrentar a unos españoles con otros, cuando España", dice, "es un país ejemplar en la acogida".

Definiéndose como católico, de los Santos asegura que respeta "las creencias de los demás siempre y cuando los preceptos de esa fe no vayan en contra de los derechos humanos ni les robe libertades a las mujeres".

Asimismo, ha lanzado en este diario un mensaje: "Mucho cuidado con quienes están intentando convertir estos casos en la realidad de un país que no es xenófobo".

Preguntado por la garantía que puede ofrecer el Partido Popular hacia la libertad religiosa, el también historiador sostiene que esta "ya se protege", tal y como se recoge en la Constitución y que la agrupación de Feijóo "va a respetar siempre el derecho de cada uno a ser quien quiera, creer lo que quiera y a vestir como quiera".