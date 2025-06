Marc Márquez responde a los pitos de algunos fans italianos: "Ha habido un poco de todo..."

Durante la jornada de sábado, cuando Marc Márquez aparecía en las pantallas grandes de Mugello se escucharon algunos pitos. También cuando le entrevistaron después de conseguir la victoria en la sprint. Más aplausos se escucharon cuando el español recibió la medalla de campeón en el podio.

Después Marc ha respondido a esos pitos... y también a los aplausos. "Ha habido un poco de todo, lo he visto. Espero que los que han aplaudido lo hayan disfrutado", ha expresado en 'DAZN'.

También explicó su problema en la salida. Un problema con el sistema de lanzamiento, que no sabía si había entrado o no. "Se me han acelerado las pulsaciones. No sé si estaba el mensaje de la posición de la salida. Ha sido más error mío. Me he liado yo. Lo hemos salvado y ha quedado en una anécdota", dice el líder del mundial, que sigue aumentando su ventaja.

Su hermano Alex y él fueron los pilotos más rápidos... una vez más: "Alex y yo íbamos muy similares en la sprint. Hay que ver qué neumático elegir. El primer objetivo que era poerder los menos puntos posible".

Bagnaia no se explica qué le ocurre

Bagnaia, que debería haber luchado por la victoria en Mugello, otra vez se quedó a más de dos segundos de Marc. Y no se explica qué le sigue ocurriendo con esta Ducati de 2025: "Aquí siempre me he encontrado muy bien, marcando diferencias... este año no puedo hacer esas curvas rápidas. Es algo que no me explico. Tenemos que trabajar para entender cómo atacar mañana".

"Aquí no me encuentro bien con el tren delantero. Se mueve mucho, se cierra mucho. El ritmo será rápido en la carrera y será difícil. Voy a intentarlo todo. Tenemos que esperar y a ver si damos con la clave", explicó el héroe local, que recibió muchísimo cariño del público.