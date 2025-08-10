Europa pide que la voz de Ucrania sea escuchada y cierra filas junto a Zelenski: "El camino hacia la paz no puede decidirse sin ellos"

¿Qué han dicho? Líderes europeos firman una declaración junto a la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, y dejan claro que no están a favor de la modificación del territorio como ha propuesto Donald Trump. "Mantenemos nuestro compromiso con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", apuntan.

En un comunicado firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, los representantes de Europa han querido dejar claro que están a favor de hablar de la paz, pero no sin la participación de Ucrania en las conversaciones.

"Estamos convencidos de que solo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa para que ponga fin a su guerra ilegal puede tener éxito", dicen.

"Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", sentencian en una carta hecha pública este sábado. En la misma, se muestran conforme con que se trate de acabar con el conflicto bélico y ofrecen todo su apoyo al presidente estadounidense, eso sí, dejan claro que no están a favor de algunas de sus ideas, como la de ceder territorio a Rusia.

"Mantenemos nuestro compromiso con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", apuntan. "Reiteramos que la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por parte de Rusia constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest y los sucesivos compromisos rusos. Subrayamos nuestro firme compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania", agregan.

La llegada de este comunicado no es baladí. Zelenski se dedicó la jornada de este sábado a hablar con los líderes europeos, también con Pedro Sánchez, y pedir ayuda para que su país sea parte de las negociaciones. Así que no ha podido más que felicitarse ante el anuncio de los europeos aplaudiendo su postura. "El fin de la guerra debe ser justo y estoy agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz ucraniana, que defiende los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.