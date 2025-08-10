De la euforia al drama: Un piloto se cae del coche mientras celebra la victoria y se rompe la clavícula

Connor Zilisch es el líder de la NASCAR Xfinity Series pero ha sufrido un dramático accidente mientras celebraba su victoria, la sexta de la temporada, en el circuito de Watkins Glen International.

Connor Zilisch, piloto norteamericano de carreras de automóviles, ha protagonizado una secuencia surrealista en la que pasa de la euforia al drama en un instante. La NASCARquedaba paralizada cuando la joven estrella de 19 años, que lidera el campeonato, convertía la celebración de su sexta victoria de la temporada, en el circuito de Watkins Glen International de Nueva York, en un accidente que hacía saltar todas las alarmas.

El joven piloto caía de cabeza al suelo desde lo alto de su coche después de que su pie izquierdo quedara enganchado en la ventanilla del conductor. Una imagen tétrica que terminó con el ganador de la carrera tendido sobre el pavimento y sin poder moverse. El piloto fue trasladado por la ambulancia al centro médico de las instalaciones y, más tarde, fue llevado al hospital para que se le hicieran más pruebas.

Afortunadamente, el diagnosticó definitivo es una rotura de clavícula y el estadounidense ha compartido un mensaje tranquilizador en sus redes sociales: "Gracias a todos por contactarme hoy. Ya he salido del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, mi cabeza está bien, solo tengo una fractura en la clavícula".

Eso sí, Connor Zilisch no se presentará a la carrera del próximo domingo, donde estaba previsto que participara, y el Trackhouse Racing ha anunciado la retirada del Chevrotlet del piloto. Habrá que esperar para saber si la joven estrella reaparece el siguiente fin de semana, el del 23 y 24 de agosto, o por el contrario, necesita más tiempo de recuperación después de un susto que nunca olvidará.