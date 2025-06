El show de los Márquez y Bagnaia en Mugello: ¡lucha a tres por el liderato!

Una lucha a tres titánica. Marc y Alex Márquez junto a Pecco Bagnaia batallando por el liderato en la sprint del Gran Premio de Italia, en Mugello. Durante varias curvas los tres pilotos llegaron a estar en paralelo. Pero finalmente, el de siempre se acabó colocando en lo más alto.

No hay quien pare a Marc. Otra victoria en el sprint y tres puntitos más de ventaja sobre Alex. Octava victoria en los sábados de las novena citas que ha habido.

A pesar de sus problemas en la salida, al no entrar el sistema de lanzamiento, el de Cervera remontó. Llegó a la primera curva en séptimo lugar, pero recuperó muy rápidamente. En un par de curvas ya estaba detrás de Pecco y de Alex.

"En la salida no sé qué ha ocurrido. El control de lanzamiento estaba puesto, lo quité, lo volví a poner... Hemos ganado la carrera al sprint. El principal objetivo del fin de semana es no perder muchos puntos. Ha sido muy chula la remontada, espero que la afición italiana lo haya disfrutado", dijo después en el podio el líder del mundial.

Pecco no estaba contento

Reconoció Pecco, que ha llegado a este circuito con muchísimas esperanzas, que no estaba nada contento: "Me siento decepcionado. Esta temporada no me sale hacer lo que sé que puedo hacer. Es una lástima. Estamos trabajando para mejorar en la carrera".

El italiano ha ganado tres carreras seguidas allí en Mugello. Mañana buscará la cuarta. Pero visto lo visto en la sprint, tendrá que remar mucho para superar a los hermanos... y en especial a Marc.