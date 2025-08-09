Una ayuda que mata: mueren tres palestinos aplastados por palés de comida lanzados desde el aire

Las consecuencias Este tipo de ayudas, de las que ya han avisado por su peligrosidad, caen en zonas de alto riesgo e incluso dentro del agua, donde los gazatíes tienen prohibido entrar.

El lanzamiento aéreo de palés de comida para ayudar a la población de Gaza se ha convertido en una amenaza mortal. Tres personas, incluido un menor de 15 años, han muerto al ser aplastadas por estas cajas, elevando a 23 el total de fallecidos por este método de envío, principalmente realizado por Europa. Las cajas caen en lugares peligrosos o en el mar, donde los gazatíes no pueden acceder. Además de las bombas y disparos en centros de ayuda, enfrentan hambre y sed. Mientras, el plan de Netanyahu busca ocupar Gaza, obligando a casi un millón de personas a abandonar sus hogares sin un destino claro, lo que se percibe como una limpieza étnica por parte de Israel.

Los palés de comida que se lanzan desde el aire para dar ayuda a la población de Gaza se han convertido en una amenaza más para la vida de los gazatíes. Tres personas han muerto, incluido un menor que fue aplastado por una de estas cajas, por intentar obtener alimento de una forma de enviar recursos que ya han avisado supone una trampa mortal.

Quince años tenía el joven aplastado, cogido en brazos por unos padres que seguían en estado de shock ante lo que acababa de pasar. Además de él, y en total, son 23 las personas que han perdido la vida por este tipo de envío.

Uno que realiza, sobre todo, Europa. Uno que han criticado, que cae en lugares peligrosos ante la desesperación de los gazatíes por lograr alimento o que termina en el mar, donde tienen prohibido entrar.

Es otra forma más de morir para ellos. Para unas personas que no solo mueren por las bombas sino también por disparos en los centros de reparto de ayuda humanitaria. Que también mueren de hambre y de sed. Mientras, de fondo, el plan de Netanyahu.

El de ocupar toda la Franja de Gaza en una operación que, como mucho, durará medio año. El de hacer que casi un millón de personas que aún siguen allí se vean obligadas a abandonar su hogar sin un destino fijo. "¿Donde quieren que vayamos, a Egipto?", se cuestiona un gazatí.

Es una muestra más de la limpieza étnica provocada por Israel que cada vez más está agitando conciencias.