Sinner y el gran problema de la gira americana: "No es fácil jugar aquí"

El italiano habló de las condiciones de la pista en rueda de prensa y de cómo afectan las altas temperaturas en una gira en la que ya ha habido quejas por parte de otros tenistas.

Jannik Sinner ya está en segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. El número uno del mundo superó con mucha comodidad al colombiano Daniel Galán gracias a un doble 6-1. Al término del partido, Jannik comentó uno de los temas que está generando polémica en el comienzo de está gira americana.

Varios tenistas ya se han pronunciado sobre el sol y el calor al que se exponen en ciertos horarios. Las temperaturas son altas y eso ha supuesto varias quejas por parte de algunos jugadores que consideran que se deberían modificar los horarios o buscar algunas alternativas que mejoren las condiciones a la hora de jugar.

Sinner no ha querido entrar de lleno en la polémica pero sí se ha referido a ella en rueda de prensa: "No sé muy bien cuáles eran mis expectativas en el día de hoy, pero me voy de la pista muy feliz. No es nada fácil jugar aquí, jugar en estas condiciones, la bola vuela mucho, está muy rápida, todo esto te obliga a sacar con mucha precisión pero sin perder el equilibrio".

"Uno va sintiendo ese calor según va llegando la hora del partido, según te vas acercando a la pista, para eso sirve estos días previos de adaptación. Por suerte, hoy todas las cosas fueron en la dirección correcta para mí, pero soy consciente de que estas cosas pueden cambiar en cualquier momento, sobre todo bajo estas condiciones. De momento no puedo quejarme, me voy muy feliz con lo que ha pasado en la pista", reconoce el italiano.

Jannik comienza con buen pie la gira americana. Este domingo será el turno de Carlos Alcaraz que volverá a las pistas tras su derrota en Wimbledon casi un mes después. Cabe recordar que solo se enfrentaría a Sinner en una hipotética final.