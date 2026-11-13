Williams asume el desastre de la temporada 2026: "Es terriblemente doloroso"

James Vowles, jefe del equipo Williams, anuncia que no gastarán ni un euro más en el desarrollo del coche de esta temporada.

Para encontrar a Williams en la clasificación de la Fórmula 1 hay que descender hasta la novena plaza. Son penúltimos. Solo por delante de Aston Martin y Cadillac. Un resultado muy pobre para un equipo que venía directamente de liderar la zona media de la tabla.

Por eso en el equipo de Carlos Sainz y Alex Albon han tomado una decisión muy importante: se acabó destinar un euro más al coche de esta temporada. Todo lo pondrán ya en la temporada que viene.

Lo dice el jefe de Williams, James Vowles, en declaraciones a 'Sky Sports': "Hemos decidido deliberadamente no gastar dinero. Teníamos más rendimiento aerodinámico guardado en el túnel de viento que no hemos llevado a la pista, precisamente para ahorrar presupuesto de cara al próximo año".

Para el jefe de Williams la situación es realmente delicada: "Es terriblemente doloroso. No os podéis imaginar lo doloroso que fue sentarse en aquella reunión y tomar esas decisiones, porque va completamente en contra de tu forma de pensar...".

"Lo que quieres es ganar cada milésima posible en la pista...", lamenta un Vowles que es consciente de que sufrirán en las tres carreras que restan esta temporada.

Pero no es una decisión que se haya tomado ya. Viene desde hace semanas. Lo explica el jefe de Williams: "El trabajo que hemos estado haciendo en Austin y México también estaba enfocado en preparar 2027".

"Somos conscientes de que, con el coche que tenemos ahora mismo, solo podremos conseguir puntos si la suerte se pone de nuestro lado. Y la realidad es que nos sale mucho más a cuenta invertir en el futuro", sentencia el jefe de Carlos Sainz.

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