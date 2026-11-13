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En un coche del Dakar

Carlos Sainz recuerda el única día en el que pasó miedo en un coche: ¡fue con su padre!

El piloto de Williams F1 recuerda cuando se subió al Ford del Dakar de su padre: "Fue la primera vez que me asusté...".

'Recado' del padre de Carlos Sainz a Williams: "Con lo que tiene no puede hacer más" 'Recado' del padre de Carlos Sainz a Williams: "Con lo que tiene no puede hacer más"Getty

Carlos Sainz, acostumbrado a la velocidad en la Fórmula 1, recuerda cuando se asustó montando en su coche. No pilotaba él, lo hacía su padre con un coche del Dakar. Es la confesión que ha hecho en el podcast brasileño de 'Pelas Pistas'.

"Cuando me subí con él a su Ford del Dakar, yo pensaba que esto no era posible. Veías un bache, la compresión y el coche lo pasaba a 160km/h o 170. Sólo fueron cinco o 10 minutos, no dejé de sudar y estar estresado", cuenta el piloto español de Williams.

Llegó a pasar miedo: "Es la primera vez en la que me asusté dentro de un coche. Sólo fueron diez minutos, y pensaba que como sería estar cuatro horas".

"Me miró mi padre y dijo: 'imagínate lo loco que estaba hace 20 años'", ríe Sainz.

Obsesión de pequeño con la F1

Su obsesión con la Fórmula 1 empezó cuando solo era un chaval: "Cuando tenía 8 o 9 años solo se veía Fórmula 1 en España pese a que mi padre era muy reconocido. Y cuando fui a mi primera carrera, en Montmeló 2005, ya le dije a mi padre que quería ser piloto como mis ídolos, los Alonso, Schumacher o Raikkonen. Estaba obsesionado".

También probó los rallies, donde Sainz Sr era una institución: "Probé el rally con 13 o 14 años. Lo disfruté muchísimo, fue uno de los mejores días de mi vida. Me preguntaba por qué no lo intenté antes, pero ya en ese momento estaba con Red Bull, tenía cierta obsesión con la F1...".

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