Rafa Jódar reconoce que no esperaba estar en las ATP Finals: "Con los mejores del mundo..."

El debutante en el circuito disputa el torneo de los mejores tenistas del mundo. Debutará ante Alexander Zverev.

La sorpresa de las ATP Finals ha sido Rafa Jódar. Es la primera vez en toda la historia que un debutante en el circuito logra llegar al famoso torneo de maestros en su primer año. Ni Rafa Nadal ni Roger Federer ni Novak Djokovic. Ninguno de ellos lo logró.

Ni el propio Jódar esperaba estar en Turín. "Estar aquí no era un objetivo porque es mi primer año en el circuito. Es un honor y un privilegio jugar este torneo con los mejores del mundo", dice el tenista madrileño.

Debutará este domingo ante el número 1 del mundo, Alexander Zverev, en su partido más duro en esa fase de grupos. Será el estreno de las ATP Finals en Turín.

Componen su grupo Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

Y el objetivo es ser primero o segundo para meterse en las semifinales. Algo que ya sería una auténtica gesta para un debutante.

El otro lado del cuadro

Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli componen el otro grupo. Uno de ellos podría ser el rival de Jódar en unas supuestas semifinales.

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