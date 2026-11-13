Nvidia afronta el reto de mantener su liderazgo sin Jensen Huang y en plena incertidumbre sobre la IA

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón

Los detalles La compañía ha abierto una investigación interna y prepara una reunión con sus empleados mientras Colette Kress asume la dirección interina. La salida de Huang llega tras una caída del 16% en bolsa y en plena incertidumbre sobre la rentabilidad de la IA.

Nvidia enfrenta una etapa de incertidumbre tras la salida de Jensen Huang, su cofundador y líder durante 33 años. Huang, que impulsó a la compañía a convertirse en un gigante tecnológico y en uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial, deja la empresa en medio de controversias personales y cuestionamientos sobre la rentabilidad de las inversiones en IA. Colette Kress asumirá la dirección ejecutiva de manera interina, mientras Nvidia lidia con una caída en el valor de sus acciones y el desafío de mantener su crecimiento. La salida de Huang podría tener implicaciones significativas en el sector tecnológico y en su relación con gobiernos, especialmente en el contexto de tensiones entre Estados Unidos y China. La compañía deberá demostrar su capacidad para seguir prosperando sin su emblemático líder.

Nvidia afronta un cambio de era. Jensen Huang, el hombre que ha dirigido durante 33 años el fabricante de chips que se ha convertido en el gran beneficiario del auge de la inteligencia artificial (IA), abandona la compañía en plena tormenta reputacional y en un momento en que los inversores empiezan a cuestionar la rentabilidad de las multimillonarias inversiones en esta tecnología. La salida del cofundador abre una incógnita sobre la continuidad de una estrategia que ha llevado a Nvidia a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo.

Huang, de 63 años, reconoció el pasado domingo en una carta a los empleados haber sido infiel a su esposa, después de que medios estadounidenses lo vincularan sentimentalmente con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, compañía con sede en Singapur. Funcionarios estadounidenses sospechan que esta última podría trabajar para el Gobierno chino, lo que ha añadido una dimensión geopolítica al escándalo. A esta primera controversia se suma una segunda presunta relación extramatrimonial con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de Nvidia al frente de su división de salud, que el empresario no ha confirmado públicamente.

La compañía ha abierto una investigación interna y tiene previsto celebrar el próximo miércoles una reunión con sus empleados para abordar la situación. Mientras tanto, ha anunciado que Colette Kress, de 59 años, asumirá de forma interina la dirección ejecutiva, sin abandonar su puesto de directora financiera. El relevo se produce después de que las acciones de Nvidia acumularan una caída cercana al 16% desde el pasado 3 de noviembre, cuando cotizaban a 206 dólares. Los títulos llegaron a situarse el jueves en torno a los 165 dólares.

El legado de Huang

La salida de Huang supone un punto de inflexión para una empresa que ha construido su liderazgo tecnológico bajo la dirección de su fundador. Nvidia nació en 1993 de la mano del empresario de origen taiwanés y los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, con el objetivo de desarrollar gráficos tridimensionales para el mercado multimedia y los videojuegos. Tres décadas después, sus chips se han convertido en uno de los principales activos de la carrera por la inteligencia artificial.

En julio de 2025, Nvidia se convirtió en la primera compañía en alcanzar los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil, impulsada por la demanda de sus procesadores para entrenar grandes modelos de lenguaje y alimentar centros de datos. Actualmente figura entre las empresas más valiosas del mundo y tiene entre sus principales clientes a Amazon, Google, Meta y Microsoft.

La dimensión del negocio explica la relevancia de Huang, que ha ejercido mucho más que como consejero delegado. Su papel como estratega, negociador y representante de la compañía ante los gobiernos ha sido determinante para consolidar su posición en un mercado cada vez más condicionado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. "El liderazgo tecnológico de Nvidia no va a desaparecer, pero Huang había desempeñado un papel extraordinariamente importante como estratega jefe, negociador y representante político de la empresa, con acceso privilegiado tanto a Washington como a Pekín", señala Lizzi C. Lee, experta en tecnología y economía china del Asia Society Policy Institute.

Huang era, además, uno de los principales interlocutores de Donald Trump en Silicon Valley. El pasado septiembre participó en una cena de Estado en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense y Xi Jinping, en la que también estuvieron Elon Musk, Sam Altman, de OpenAI, y Tim Cook, entonces consejero delegado de Apple. Su interlocución con Washington había adquirido especial importancia por las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips avanzados a China.

Una sucesión en plena incertidumbre

El relevo llega en un momento en que el sector tecnológico empieza a enfrentarse a las dudas sobre el retorno económico de las inversiones en inteligencia artificial. Las grandes compañías siguen destinando miles de millones de dólares a infraestructura y centros de datos, pero los mercados comienzan a exigir resultados que justifiquen ese desembolso. Para Nvidia, que ha sido uno de los principales beneficiarios de esta carrera, el desafío consiste en sostener el crecimiento sin la figura que ha concentrado buena parte de su estrategia.

La incertidumbre también alcanza al marco regulatorio. La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato estadounidenses refuerza las expectativas de una mayor presión sobre las grandes tecnológicas, frente a la agenda desreguladora de Trump. En este escenario, la salida de Huang puede tener consecuencias que trasciendan a la propia Nvidia. Lee considera que su marcha podría repercutir "en todo el ecosistema" de la inteligencia artificial.

Colette Kress, licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona, se incorporó a Nvidia en 2013 después de trabajar en Cisco y Microsoft. Desde su posición como directora financiera ha seguido de cerca el impacto de las restricciones comerciales sobre el negocio chino. En 2023 advirtió de que China representaba entre el 20% y el 25% de los ingresos de Nvidia en centros de datos, una exposición que las limitaciones estadounidenses amenazaban con reducir.

La nueva dirección tendrá su primera gran prueba el próximo martes, cuando Nvidia publique los resultados del tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027. Los analistas esperan unos ingresos de 109.200 millones de dólares, un 92% más que en el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre, la compañía registró una facturación de 96.221 millones de dólares, de los que más de 89.000 millones procedieron de su negocio de centros de datos. Mantener esa trayectoria será el principal reto de una compañía que, por primera vez en más de tres décadas, tendrá que demostrar que puede seguir creciendo sin Jensen Huang.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido