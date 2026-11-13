A sus 39 años
Un extenista 'retira' a Novak Djokovic: "Ya no es candidato..."
El extenista Steve Johnson está convencido de que Novak Djokovic no va a ganar ningún otro torneo en su carrera.
Novak Djokovic sigue peleando a sus 39 años. Le cuesta alcanzar el nivel de Carlos Alcaraz y de Jannik Sinner, pero no se rinde y sigue alcanzando las rondas de semifinales y finales en los torneos más importantes. Pero hay quien le quiere retirar.
El extenista Steve Johnson está convencido de que no podrá ganar más torneos en el tiempo que le quede de carrera.
En declaraciones que recoge 'PuntodeBreak' este viernes, el extenista habla así del serbio: "Fui muy optimista con Novak Djokovic las últimas seis semanas cuando decía: 'Quiero ir a Turín'. Pensaba que lo iba a lograr... es Novak. ¿Por qué iba a pensar lo contrario? Gana Pekín, y entonces piensas que Novak está aquí mismo".
"Creo que para mí es oficial que Novak ya no es contendiente a ningún gran torneo. Se acabó", pronostica.
Aunque no se atreve a descartarlo, esa es su apuesta: "Nunca se le puede descartar, pero empiezo a sentir que no llegará".
En este 2026 Novak ha conquistado un título: el torneo de Pekín. El año pasado alcanzó dos: en Atenas y en Ginebra.
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