Los partidos tiran de activos en la campaña del 29N: el PSOE contará con Begoña Gómez y Feijóo se rodea de la parte más radical del PP

Los detalles Los socialistas han recuperado lo que habían pausado, la campaña del amor. Mientras, el PP da los primeros pasos en campaña con Feijóo arropado por los perfiles más duros de su partido.

La campaña electoral del 29 de noviembre ha comenzado con cada partido desplegando sus estrategias. En el PSOE, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha sido destacada como un activo electoral, participando por primera vez en un mitin para reivindicar su independencia y responder a críticas de la ultraderecha. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un lapsus pasado para captar el voto joven y ha prometido una auditoría del gobierno actual. Frente Amplio, con Ada Colau a la cabeza, se centra en la crisis de vivienda y la lucha contra la especulación, mientras que Vox, liderado por Santiago Abascal, insiste en la prioridad nacional y la "remigración", denunciando un posible fraude electoral.

La campaña para las elecciones del 29 de noviembre ha comenzado oficialmente y cada partido ha empezado a sacar sus activos.

Mientras en el PSOE ha cobrado fuerza la figura de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; el PP ha optado por empezar su campaña con Alberto Núñez Feijóo apoyándose en los miembros más radicales del partido. Por su parte, Vox continúa con sus ataques contra los migrantes y Frente Amplio se muestra como la formación que luchará contra la especulación.

Esta noche, en laSexta, tendrá lugar el primer debate de campaña. En 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', representantes de los cuatro principales partidos debatirán sobre vivienda y economía. En concreto, acudirán Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, José María Figaredo, de Vox, Juan Bravo, por el PP, y Carlos Cuerpo, del PSOE.

El PSOE apuesta por la campaña del amor

En el PSOE, la protagonista ha sido Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas han recuperado lo que habían pausado, la campaña del amor y dejan claro que veremos más veces a la mujer de Sánchez porque, dicen, es un activo electoral para lo que ya llaman la "remontada histórica".

El presidente del Gobierno ha celebrado que Begoña Gómez "ha cabreado bastante a la ultraderecha" con su intervención durante el mitin de apertura de la campaña electoral y considera que se debe reivindicar a mujeres como ella, que se han dedicado a trabajar y han sufrido "persecución".

Sánchez ha justificado que Gómez tomase la palabra -la primera vez que lo hacía en un acto del partido- porque llevan años "deshumanizándola" y ella ha decidido decir que "esto de ser esposa de se acabó hace mucho tiempo", según ha expresado en el programa 'El perro andaluz' de TVE.

La intervención de Gómez, que está a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha desatado la crítica del líder de Vox, Santiago Abascal, que desde un mitin en Huesca aseguró que los socialistas "no tienen vergüenza".

Sánchez ha explicado que su esposa decidió hablar para responder al "cariño inmenso" que ha recibido de mucha gente, desde que la Justicia comenzó a investigarla y también para expresar "su compromiso con el PSOE" el partido que, dice, "hace una España entre iguales".

Además, ha insistido en que cuando conoció a su mujer hace dos décadas era ya una mujer independiente con una carrera profesional y por tanto considera que se debe "reivindicar a mujeres como Begoña" que se han dedicado a "trabajar toda su vida" y a "sufrir una persecución" que, reprocha "no tiene calificativo".

Los socialistas han elegido el lema 'Vota con fuerza', una variación de 'La fuerza de la gente' que han utilizado durante la precampaña, con el que pretenden apelar a la mayoría social que necesitan para volver a gobernar y que será el destinatario de las políticas de consolidación de derechos que prometen aplicar.

Feijóo y la parte más radical del PP

Por su parte, la campaña del PP ha comenzado con unas polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sobrepasado todas las líneas rojas al decir que Begoña Gómez podría dar "clases de gestión de saunas con final feliz".

Mientras, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado para su campaña el lapsus que cometió en el Congreso para intentar captar voto joven en redes sociales.

Hace casi un año, en una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, y coincidiendo con el estreno de la serie 'Anatomía de un instante', Feijóo atacó a Sánchez asegurando que algún día se va a rodar una serie de televisión sobre sus años de presidente. Según dijo entonces, la serie "se titularía 'Anotop at...".

Esa equivocación de Feijóo provocó las risas de la bancada socialista y se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales. Ahora, el Partido Popular -que lleva semanas con una campaña combativa y desenfadada en redes- ha decidido recuperar aquel lapsus para utilizarlo en beneficio propio.

El líder del PP ha puesto en valor su experiencia de gestión, prometiendo una "auditoría del saqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez para saber "a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado". "Yo vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe", ha exclamado Feijóo.

Por otro lado, ha anunciado que, de conseguir formar Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" del país, sino que esta política irá encuadrada en una vicepresidencia estratégica.

Frente Amplio apoya su campaña en la crisis de la vivienda

Frente Amplio ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral mostrándose como "la única fuerza capaz de acabar con la especulación".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha presentado al partido como el representante de los colectivos más vulnerables y se ha puesto a ella misma como ejemplo: una candidata que se sale de lo común.

"Basta de sobrevivir", ha dicho Colau. "Basta de excusas, no vamos a hacer más de lo mismo. Hemos venido a acabar con la desigualdad y cambiar las reglas del juego. Así, ha lanzado un mensaje al PSOE y a Sánchez: "Que el siguiente Gobierno progresista será contra la especulación o no será".

La candidata de Frente Amplio ha reivindicado la importancia del partido frente a las encuestas. "Estamos aquí para dar la sorpresa", ha destacado.

Colau ha asegurado que el 29N la formación va a "derrotar a las encuestas", a la "tristeza", "a la extrema derecha" y ha afirmado que se va a "demostrar" que España "es un país alegre, diverso, orgulloso" y "con una clase trabajadora que no piensa dar un paso atrás".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante la tradicional pegada de carteles que da comienzo a la campaña, y en la que se ha comprometido a "no fallar". "Votad al Frente Amplio para hacer efectivo el derecho a una vivienda, de votar a rentistas, a especuladores, a ultrarricos. Vamos a hacer efectivos los derechos y libertades de este país".

Vox insiste en la prioridad nacional, la desregulación y la "remigración"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha inaugurado la campaña con un discurso orientado hacia sus planteamientos de prioridad nacional, desregulación y "remigración", cargando siempre contra el migrante.

'Es sentido común' es el lema elegido por Vox para la campaña, y con el pretenden condensar los pilares de su corpus ideológico actual: prioridad nacional, desregulación para minimizar la burocracia y rebajas fiscales y "remigración" de inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales. Bajo este paraguas se agrupan los planteamientos de los de Abascal para los comicios generales.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a agitar el fantasma de un posible fraude electoral, afirmando que Sánchez hará lo imposible por mantenerse en el poder. "Están dispuestos ha hacer cualquier tipo de trampa, cualquier tipo de intimidación y cualquier tipo de violencia con tal de que los españoles no puedan echarles el 29 de noviembre", ha dicho.

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