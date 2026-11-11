Honda desespera a Aston Martin y pide más tiempo para entender sus fallos

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, dice que necesitarán semanas para entender qué falló en el coche de Lance Stroll en Brasil.

Mientras que Fernando Alonso luchaba bajo la lluvia en Brasil, Lance Stroll tenía que abandonar otra vez por problemas en su batería. De nuevo la unidad de potencia de Honda dando problemas.

Y en Honda piden ahora "varias semanas" para entender qué ha ocurrido. Todo eso después de todo lo ocurrido esta temporada en el que han tenido decenas de problemas en esa batería.

Lo dice Shintaro Orihara, ingeniero jefe de carrera de Honda, en palabras que publica 'SoyMotor': "Hemos tenido otro problema con la batería del coche de Lance. Sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos cuál es la causa principal".

"Revisaremos los datos y también comprobaremos la batería... puede que nos lleve unas semanas encontrar la causa principal", dice el ingeniero de Honda.

Pero en unas semanas la temporada termina. Porque quedan tres carreras para el final: Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

Pero hay un mensaje todavía más preocupante. Dicen desde Honda que este problema se podría reproducir la próxima temporada, en 2027: "A partir de los datos, tenemos que encontrar alguna solución y averiguar la causa real de este fallo de cara al año que viene".

"De lo contrario, seguiremos teniendo el mismo problema el año que viene, por lo que es muy importante para nosotros comprender cuál es la causa real", explica Honda en un mensaje muy preocupante. Otro de los muchos que ha lanzado este curso.

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