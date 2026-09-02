El miedo del jefe de Williams con Sainz y Albon: "Los dos tienen materia de campeones"

James Vowles, jefe del equipo Williams, reconoce que no ha sido nada fácil retener a sus dos pilotos con las prestaciones actuales de su coche.

A Williams no le salen las cuentas. Vienen de una temporada en la que han liderado la zona media y ahora están atrás, muy atrás. Incluso siendo adelantados por Aston Martin tanto en Hungría como en el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Por ello, no ha sido fácil lograr la renovación de sus dos pilotos, de Carlos Sainz y de Alex Albon. Pero finalmente ambos seguirán con el mono azul en la Fórmula 1.

James Vowles, jefe del equipo Williams, ha reconocido en 'AS' que la misión no ha sido nada sencilla para ellos: "Temía perder a los dos, porque tienen materia de campeones que merecen pelear por podios o más, y no se lo hemos dado".

"Teníamos una estimación de hacia dónde nos movemos. No hay duda de que estábamos avanzando en la dirección correcta, con el año pasado siendo una muestra de ello", explica el jefe de la escudería de Grove.

Da las gracias a sus chicos por confiar en el proyecto: "Por lo que estoy agradecido es porque, en el momento que tuvimos problemas, se quedaron a nuestro lado. No señalaron, sino que preguntaron qué podían hacer y vinieron a la fábrica; hablaron con todo el equipo y les subieron el ánimo. Querían asegurarse de que están aquí y de que forman parte del cambio de esta organización".

No queda más remedio que pensar a largo plazo. Porque en los próximos meses seguirán sufriendo. "El equipo está madurando y cambiando, y mientras puedas ser consistente, sobre todo en cuanto a la alineación de pilotos, es aún más crucial mantenerla", apunta.

"La mejor manera de resumirlo es que en la fábrica nos hemos quitado un peso de encima", completa Vowles.

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