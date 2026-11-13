El Comité de Disciplina sanciona con doce partidos a Jesús Owono por su entrada a Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la RFEF sanciona con doce partidos al portero del Andorra, la máxima sanción previa, por su violenta entrada contra Jesús de Miguel, tristemente fallecido.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con doce partidos a Jesús Owono, portero del Andorra, por la durísima entrada a Jesús de Miguel.

Una decisión que llega después del terrible fallecimiento del futbolista del Tenerife. De Miguel fue trasladado al hospital y allí falleció horas después.

Así recogió en el acta el árbitro lo ocurrido: "Impactó bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Y la RFEF ha decidido aplicar la sanción más dura para el portero del Andorra.

La resolución marca el artículo 102 del Código Disciplinario de la REF: "Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

La resolución del Comité

"Las consecuencias posteriores a la acción, que también vienen reflejadas en el acta y son públicas y notorias, han sido valoradas para agravar la sanción hasta el grado máximo permitido por la norma. En ningún caso el Comité puede superar el umbral previsto expresamente en el artículo que aplica", dice la resolución.

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