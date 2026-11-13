La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir material de abuso sexual infantil

Los detalles La Fiscal de Sala de Criminalidad Informática solicita "con carácter urgente e inmediato" la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

La Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha denunciado a TikTok ante el Tribunal de Instancia de Madrid por la posible difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma. La fiscal solicita la apertura de un procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la retirada urgente de los contenidos denunciados. La investigación se inició tras una denuncia de Maldita.es, que identificó más de mil vídeos con contenido ilegal. TikTok ha eliminado solo el 10% de los vídeos denunciados. La ministra Sira Rego ha solicitado a la AEPD que paralice la actividad de TikTok en España de manera excepcional.

La Fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, ha presentado una denuncia contra TikTok ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la plataforma.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio Fiscal, que ha detallado que, en su escrito, la fiscal de sala solicita a la autoridad judicial que incoe el oportuno procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

Además, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática solicita "con carácter urgente e inmediato" la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

El pasado 11 de noviembre la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, decidió designar a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es. En la denuncia se hacía constar que la entidad denunciante había tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok.

También se indicaba que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas.

Los denunciantes comparecieron ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio. La Fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado hoy la denuncia ante la autoridad judicial.

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok, por su parte, aseguró que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y acusó a 'Maldita' de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió el martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras la investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.

En su caso, la AEPD ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma.

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