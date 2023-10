Oscar Piastri ha demostrado que tiene el talento necesario como para triunfar y convertirse en un auténtico campeón del mundo de la Fórmula 1. Algo que, de no haber sido por la gran ayuda de Mark Webber, expiloto de Fórmula 1 y agente del piloto australiano, no habría sido posible.

Y, si bien es cierto que Piastri ha comenzado de la mejor manera posible con McLaren, la historia podría haber sido muy distinta si se hubiera quedado en Alpine. Por ello, el propio Webber ha confesado que el equipo galo nunca fue una opción real si a lo que aspiraba era a conseguir grandes resultados.

"Firmar con McLaren era la única opción que teníamos el pasado verano. No era demasiado cómodo para nosotros estar el año pasado sin saber dónde podríamos acabar", asegura Mark en una entrevista realizada en 'Viaplay'.

Asimismo, el australiano critica la situación derivada de la mala gestión de Alpine: "Estaba extremadamente nervioso y frustrado por no haber corrido en 2022. No sé qué nos faltaba. Tener a Oscar sin correr era una parodia que me estaba matando por dentro".

"McLaren ha sido brillante, desde el primer momento. Los propietarios, lo dieron todo para asegurarse de que no tenían en su equipo este año. Ahora, tienen a dos pilotos fenomenales en sus filas", concluye el que fuera compañero de Sebastian Vettel en Red Bull.