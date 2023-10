Oscar Piastri está dejando a todos con la boca abierta en sus primeros meses como piloto titular en la Fórmula 1. Está plantando cara a Lando Norris en McLaren, uno delos pilotos más valorados de la parrilla. Y en el equipo ya saben de su talento.

Andrea Stella, jefe de McLaren, ha hablado sobre ello en declaraciones que publica 'F1i'. "En términos de asumir el desafío con Oscar, primero que nada, Lando sabe que su compañero es un talento único. No se ven este tipo de talentos en la Fórmula 1 todos los años, así que es una referencia absoluta... incluso siendo un novato", comenta.

"En ocasiones Lando sabe que pondrá el listón muy alto. Si eres un campeón como lo es Lando, tendrás que tomarlo desde un punto de vista positivo porque te brinda mucha información para seguir mejorando", detalla el jefe de la escudería papaya.

Lando es un piloto "muy exigente" consigo mismo. "Ya calibrará con el tiempo el ver qué tan duro realmente debe ser consigo mismo. Pero a lo que voy, es que hay un pequeño camino que recorrer para Lando...", dice Stella.

"Quiere asegurarse de que, si se equivoca, lo haga desde un punto de vista holístico. Ya sabes, no quiere parecer arrogante, no quiere que parezca que no estoy reconociendo que podría haberlo hecho mejor", se extiende el jefe de McLaren.

El salto adelante de la escudería es salvaje. De ser casi el último coche en el comienzo de la temporada a luchar contra Max Verstappen y Red Bull. En la clasificación de constructores ya se han colocado quintos y están a sólo once puntos del Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.