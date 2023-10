Bad Bunny ha presentado esta misma mañana su nuevo trabajo 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. Un álbum de 22 canciones que, 'a priori', no tiene nada que ver con la Fórmula 1. No obstante, nada más lejos de la realidad.

Ya en el título de algunas de sus canciones se hacer referencia al 'Gran Circo' con títulos como 'Los Pits' o 'Mónaco'. Sin embargo, la cosa no se queda ahí. La realidad es que dentro de las propias canciones hay claras referencias a la máxima categoría del automovilismo.

En la propia canción 'Mónaco', Bad Bunny cita directamente a la competición: "Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona [...] Primero llegó Verstappeny después Checo".

A su vez, en la canción principal que tiene el mismo nombre que álbum, también habla de una leyenda como lo es Ayrton Senna: "Por eso está rezando que me estrelle, Ayrton Senna". Esto son solo algunos de los ejemplos, ya que el disco esta repleto de referencias.

"Ferrari, no me gusta Ford", "Te voy a llevar pa' los pits, yo si estoy en la 'movie', pregúntale a Brad Pitt" o "En el carrito de Red Bull me salieron alas, estoy 'volao'", son otras claras referencias.

Y es que el cantante de Puerto Rico ya ha estado presente en varias ocasiones en un 'paddock' de F1 y, por ello, siempre ha mostrado su amor por la competición y, sobre todo, por el equipo Red Bull.