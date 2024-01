Fernando Alonso, que es el piloto que más temporadas ha disputado en la Fórmula 1, ha dejado muchos momentos y frases célebres que han gustado mucho entre los aficionados.

El español ha sido siempre uno de los pilotos más icónicos de la parrilla, e incluso, cuando las cosas no iban del todo bien, en pista o con su monoplaza, Fernando Alonso ha sabido siempre tomárselo con humor.

En la cuenta oficial han compartido algunos de sus vídeos más emblemáticos como el momento en el que Fernando Alonso se sentó a tomar el sol después de tener un fallo mecánico en la clasificación de Brasil en 2015, o el famoso "all the time you have to leave a space".

Otro de los momentos que se han destacado, ha sido en el queYuki Tsunoda le había cerrado la puerta al español echándole de pista en el Gran Premio de Austria de 2022. El español, tras haber aguantado por fuera, le consigue adelantar y le hace un gesto con la mano, señalando la sucia acción de defensa que seguro que el japonés no olvidará.

Fernando Alonso ha sido protagonista de algunos de los momentos más reseñables. Es uno de los pilotos más carismáticos de la competición y así lo corroboró el premio de TikTok que le otorgaba el título de figura pública del año 2023.