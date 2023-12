¿Puede convertirse Yuki Tsunoda en futuro piloto de Aston Martin? Es uno de los rumores que se ha instalado en el paddock. Y se convertiría así en compañero de Fernando Alonso. Pero el japonés sólo piensa en el presente y en llegar a ser piloto de Red Bull.

En declaraciones que recoge 'Motor.es', Yuki se ha pronunciado sobre estos rumores. No quiere que Red Bull "malinterprete" estos rumores y deja claro que él está centrado en su etapa en AlphaTauri.

"No quiero que Red Bull malinterprete que sólo me estoy centrando en Aston Martin o algo así...", ha expresado el piloto japonés.

Su objetivo es ser compañero de Max Verstappen en la escudería de las bebidas energéticas: "Sólo necesito concentrarme en rendir para Red Bull, no para Aston Martin u otros. Vi en las redes sociales que Red Bull cree que ya voy a Aston Martin, y por eso no me meten en el Red Bull".

"No es el caso, pero de todos modos sólo tengo que rendir y convencerlos de que soy el verdadero material para estar en un Red Bull", ha sentenciado Tsunoda.

A pesar de que el japonés ha sonado con fuerza como posible sustituto de Lance Stroll en el futuro, su 'plan' en la Fórmula 1 es el de llegar al equipo titular de Red Bull. Su rendimiento en 2023 ha sido de notable y tanto Christian Horner como Helmut Marko le han valorado muy positivamente.