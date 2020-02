Carlos Sainz ya tiene su mente fijada para la disputa del GP de Australia del Mundial de Fórmula 1 2020. El piloto madrileño de McLaren ha concluido ya los test de pretemporada con sensaciones positivas, y como no podía ser de otra forma ha hablado también del tema del momento: el coronavirus.

El de los de Woking ha hecho un llamamiento a la calma en un tiempo en el que se está tendiendo a la histeria colectiva: "No estoy tan preocupado, hay que mantener la calma. Que no se incite al pánico en redes sociales, que he visto un poco de eso".

Sainz no tiene dudas de que el Mundial, salvo el GP de China, se disputará con normalidad: "Si de repente en una semana estamos todos infectados se cancelará el GP de Australia".

De momento, el país oceánico está listo para acoger la primera carrera del Mundial. "En este momento, el coronavirus está controlado", afirma el ministro de sanidad australiano.

En la misma vía se muestra Chase Carey, director ejecutivo de la F1, en palabras recogidas por nuestro compañero Marc Fuster, de laSexta Deportes: "Ahora mismo, las carreras siguen adelante".

Lewis Hamilton, sin embargo, ha sido más crítico con toda la situación que se está viviendo: "Nos lo tenemos que tomar en serio, probablemente los gobiernos puedan hacer más para contenerlo".