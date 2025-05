La victoria de Max Verstappen en Imola resucita la gran pregunta: ¿Vuelve a ser favorito al título?

El gran reforzado tras el Gran Premio de Emilia Romaña fue Max Verstappen sin ningún ápice de duda por nadie. El piloto de Red Bull consiguió su segunda victoria de la temporada batiendo a Oscar Piastri en una primera vuelta de auténtico infarto.

El movimiento ocurrido en los primeros compases de la carrera hizo que no se bajara del liderato en el resto de vueltas: "La salida no ha sido buena, pero me he mantenido por fuera, que suele ser la trazada normal, y he pensado: 'Vamos a intentar mantenernos ahí por fuera'".

"Y al final ha funcionado muy bien. Después he aprovechado mi ritmo, que era muy bueno. El coche era realmente muy bueno, gestionamos bien los neumáticos y tuve un ritmo realmente bueno", ha reconocido el vigente campeón tal y como recoge 'Motorsport'.

A diferencia de Alonsoo Leclerc, Verstappen sí que pudo beneficiarse del 'Virtual Safety Car' que le hizo ganar mucho tiempo: "El 'Virtual Safety Car' fue perfecto para meternos en boxes y salir delante. Con el compuesto duro nuestro ritmo era muy fuerte. De hecho, después del Coche de Seguridad hice un muy bien reinicio y lo gestioné genial para ganar".

El tetracampeón se acerca en la tabla al dúo de McLareny saca pecho de la escudería austriaca: "Estoy increíblemente orgulloso de todos. Ha sido un fin de semana muy importante para nosotros, el coche ha ido increíblemente bien y creo que la ejecución de todas las operaciones en carrera ha sido muy buena".