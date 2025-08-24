La sorprendente confesión de Jorge Martín tras su calvario de lesiones: "Echo de menos…"

El madrileño recupera sensaciones poco a poco sobre su Aprilia pero añora las emociones que sentía cuando competía por ser campeón del mundo.

Jorge Martin sigue en busca de recuperar las sensaciones que la temporada pasada le hicieron campeón del mundo. Tras el regreso de su lesión, el madrileño cada vez se siente mejor sobre su Apriliay en la carrera al sprint del GP de Hungría consiguió sumar un punto después de quedar en novena posición.

El resultado es positivo pero lo que le importa al Jorge es mejorar para volver a competir por grandes cosas ya que el vigente campeón del mundo reconoce que ha cambiado la presión con la que afronta las carreras.

"Echo un poco de menos la presión de pelear por algo grande pero sé que va a llegar. Estoy tranquilo. Me centro en mí, en dar vueltas, aprender y ya está", explicaba el piloto en declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

Además, en este contexto, Martín admite la principal diferencia que experimenta antes de competir con este nuevo enfoque a la hora de afrontar las carreras: "Tengo ganas de salir a la pista no como otros años que no quieres que llegue el momento de la salida porque tienes todo el peso encima".

Sin embargo, Jorge insiste en su tranquilidad porque tiene la certeza de que esa situación volverá a producirse. Especialmente, al ver los resultados de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. El italiano está haciendo un trabajo increíble que marca el camino a seguir para el español al mismo tiempo que arroja esperanza en una moto que está demostrando ser muy competitiva.