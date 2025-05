El llamativo comentario de Verstappen sobre su continuidad en Red Bull: "Si pasan cosas raras..."

Max Verstappen ha vuelto a firmar una clasificación de mucho mérito en Imola. El neerlandés compartirá primera línea de salida con Oscar Piastri, que saldrá primero. El australiano es uno de los obstáculos más grandes con los que se ha encontrado Verstappen esta temporada sobre el asfalto.

A pesar de la superioridad del McLaren, Max ha sabido encontrarle los puntos fuertes al Red Bull y explotarlos al máximo para pelear de tú a tú con los 'papaya', aunque ni eso en ocasiones haya sido suficiente como para pararle los pies a Lando y a Oscar.

Más allá de los resultados deportivos, en Red Bull continua sondando la incógnita del futuro de Verstappen. A pesar de que es cierto que la situación en la escudería austríaca ha mejorado, la marcha de Max estuvo bastante más cerca de ocurrir el pasado curso de lo que pareció.

Tras la 'qualy' de Imola, el tetracampeón del mundo se ha vuelto ha 'mojar' sobre lo que le deparará el futuro y sus intenciones: "Esa es la intención (quedarme), a no ser que pasen cosas raras. Pero (una salida) no es mi intención en este momento. Siempre le he dicho eso al equipo".

"Que el equipo pueda dar pasos grandes y sólidos. Las próximas carreras son muy importantes. Sí, también para mi futuro. Y no hablo necesariamente solo del año que viene, sino en general. Creo que todos en el equipo lo saben", asegura Verstappen en unas declaraciones para el medio 'De Telegraaf'.