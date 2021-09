Max Verstappen está tranquilo, muy tranquilo. Así lo ha intentado mostrar en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Rusia tirando de ironía. Da igual la tensión por el campeonato del mundo en medio de la intensa batalla con Lewis Hamilton. O eso quiere intentar aparentar.

"Sí, estoy tan nervioso que no puedo dormir. A partir de esas declaraciones, está claro que realmente no me conoce, lo cual está bien. Tampoco necesito conocer cómo es él. Estoy muy relajado. Es tan horrible luchar por un título, realmente lo odio", ha afirmado, en tono irónico, el piloto de Red Bull Honda.

Asegura el neerlandés, que busca su primer mundial, que no está preocupado: "Quiero decir, estoy bastante tranquilo y relajado por todo. Son más las preguntas que sigo recibiendo al respecto. Todos somos lo suficientemente profesionales como para dejar Monza atrás y continuar de nuevo aquí en Sochi, y las carreras posteriores".

Además, Verstappen se ha referido a la nueva batería que ha presentado Honda. Lleva varias carreras usándolo, pero ahora se ha hecho oficial: "Para ser honesto, hay muchos interrogantes, también de nuestro lado. Tendremos que esperar y ver lo que suceda durante el fin de semana y saber qué tan competitivos somos. Todavía no se ha decidido del todo".

El de Red Bull lidera el campeonato a falta de siete carreras. Pero la diferencia es tan pequeña, sólo cinco puntos, que todo puede pasar de aquí a final de temporada. Uno de los mundiales de F1 más intensos de los últimos años.