Ahora

11 de agosto a las 00:00

Se acaba la espera: el once a las doce... ¡Vuelve 'El Chiringuito de Jugones'!

Pon la alarma. Tras las vacaciones de verano, regresa el mejor debate de la televisión este lunes 11 de agosto a partir de las 00:00 en el canal Mega.

Se acaba la espera: ¡Vuelve 'El Chiringuito de Jugones!

Vuelve el mejor debate de la televisión. 'El Chirnguito de Jugones' de Josep Pedrerol regresa este lunes con el mejor análisis, el debate y la pasión. Todo en vísperas del inicio de la Liga.

Pon la alarma. Este lunes 11 de agosto a las 00:00 de la noche vuelve la diversión a Mega. 'El Chiringuito' regresa por todo lo alto con las energías renovadas tras las vacaciones de verano y un año exigente por el Mundial de Clubes de la FIFA.

Con el regreso de la Liga a la vuelta de la esquina, el programa conducido por Josep Pedrerol regresa para analizar y debatir sobre toda la actualidad del fútbol y del deporte.

Llega una de las temporadas más exigentes con el trofeo Joan Gamper como punto de partida y en un año marcado por el Mundial de Fútbol que se celebrará entre junio y julio de 2026.

Recuerda, este lunes 11 de agosto a las 12 de la medianoche vuelve 'El Chiringuito de Jugones' en Mega. No os lo perdáis.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  2. Israel mata a varios periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  3. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  4. Muere Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia, tras el atentado que lo dejó en estado crítico
  5. Última hora de los incendios forestales | Las Médulas, en llamas, mientras Ourense lucha contra el fuego
  6. España entra en la segunda semana de ola de calor sin respiro: solo Asturias se libra de los avisos por altas temperaturas