Alonso no se conforma con el quinto puesto en Hungría: "En la salida iremos a por el cuarto..."

Fernando Alonso saldrá quinto en Hungría. Y en vez de en defender, piensa en atacar. Al menos en la salida. En las declaraciones ante los medios después de la clasificación apuntó a George Russell, cuarto, como su objetivo. Y a partir de ahí ver si llega la lluvia al circuito.

"Intentaremos pasar al P4 (George Russell) en la salida y luego ver si llueve intentar no cometer errores y tomar las decisiones adecuadas. Si no llueve, acabar donde salimos", ha dicho el piloto de Aston Martin.

Se mostró "súper contento" por lo que acaba de conseguir, pero reconoció que no sabía cómo podía haber tanta diferencia con el fin de semana pasado: "Hemos ido bien en todas las sesiones. Solo queda entender por qué en Spa estábamos 18º y 19º y aquí 5º y 6º. Hay que aprender qué ha ido bien aquí".

"Quizá es la configuración, aquí que hemos puesto todo el ala íbamos más cómodos. Hubo mucho viento en la Q3 e hizo la pista más lenta, pero ya no pudimos repetir los tiempos de la Q2, pero bueno no lo hicimos mal. Tampoco fue un trabajo duro, porque no hicimos nada diferente a Spa. Hay circuitos donde nos adaptamos mejor y hay que entender eso. Cambiamos el alerón de adelante y el de atrás respecto a Spa y todo el resto es igual, así que son las características del circuito", explica el bicampeón de la Fórmula 1.

Fernando sale por la zona limpia en Hungría. Algo fundamental para atacaren la salida. Por detrás debería tener un aliado, su compañero Lance Stroll.