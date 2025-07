Portazo de Max Verstappen a Mercedes: seguirá en Red Bull... al menos un año más

No, Max Verstappen no va a fichar por Mercedes. Al menos para la temporada que viene. Ha sido en el Gran Premio de Hungría, en la jornada del jueves, donde ha confirmado ante los medios de comunicación que seguirá en Red Bull la temporada que viene, la primera del nuevo reglamento.

Ha asegurado que nunca ha hablado públicamente de su futuro porque no había nada que decir: "En realidad nunca he dicho nada al respecto porque estaba centrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento, ideas de futuro para el próximo año también, y por eso no tenía nada que añadir realmente".

En las últimas semanas se incrementaron los rumores sobre su llegada a Mercedes. En el asiento de un George Russell cuyo contrato parecía llegar a su fin. Pero ahora esos rumores se acaban de terminar.

"Creo que ha llegado el momento de acabar básicamente con todos los rumores y para mí siempre ha estado bastante claro que me iba a quedar de todos modos", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 en palabras que recoge 'Motorsport'.

Asegura que siempre ha hablado con el equipo sobre el camino a seguir para 2026: "Creo que ése era también el sentimiento general en el en el equipo de todos modos, porque siempre estábamos en conversaciones sobre lo que podíamos hacer con el coche".

"Cuando no estás interesado en quedarte, entonces también dejas de hablar de este tipo de cosas y yo nunca lo hice", sentencia Max, que el curso que viene buscará el quinto campeonato del Gran Circo con Red Bull, el equipo de su vida.