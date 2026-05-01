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"Le harán un jugador muy competitivo"

Rafa Jódar, visto por Toni Nadal: atención a la predicción del tío de Rafa

El exentrenador del balar afirma que el de Leganés "dará muchas alegrías sin duda al tenis español".

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Vit Kopriva en el Mutua Madrid Open? Horario y dónde ver en TV¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Vit Kopriva en el Mutua Madrid Open? Horario y dónde ver en TVGetty

A pesar de caer en dos mangas ante Jannik Sinner en cuartos de final, la irrupción de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open tras ganar su primer torneo ATP en Marrakech y después de una gran actuación en el Conde Godó ha llamado la atención de todo el mundo del tenis.

España está de enhorabuena y uno de los míticos de nuestra raqueta, Toni Nadal, no es ajeno al 'fenómeno Jódar'.

En su Instagram, el tío y exentrenador de Rafa se ha rendido ante él: "Ilusionante el nivel que está mostrando en sus primeros torneos".

Según Toni, la "calidad de su juego junto con su correcto comportamiento en la pista le harán un jugador muy competitivo".

El entrenador afirma que el de Leganés "dará muchas alegrías sin duda al tenis español". Por el momento, parece tener en la mano su entrada a Roland Garros como cabeza de serie.

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