Uno de los jefes de Honda dispara la ilusión con Aston Martin: "Esperen grandes cosas"

Tetsushi Kakuda, el responsable de Honda Fórmula 1, dice que las "expectativas están altas" para Aston Martin en este 2026.

A pesar de que Aston Martin no completará los tres días de test en Barcelona, todo parece un plan diseñado por Adrian Newey. Prefiere colocar algunas piezas de última hora y rodar menos en busca de un rendimiento extra en los coches de Fernando Alonso y de Lance Stroll.

Y Honda, el nuevo motorista de Aston Martin, ha disparado la ilusión. Ellos creen que es posible luchar por el título ya en este 2026, en el primer año del nuevo reglamento de la Fórmula 1.

Así lo dice Tetsushi Kakuda, responsable de Honda F1, en declaraciones a 'Suzuka Circuit Web'.

"Se pueden esperar grandes cosas de Honda este año", dice uno de los responsables de las nuevas unidades de potencia del equipo Aston Martin.

Pide a la gente que siga creyendo y que no escuchen los rumores negativos: "Mantengan sus expectativas altas".

Los coches verdes rodarán a partir del jueves. Este miércoles llegará el equipo al circuito de Montmeló y terminará de montar el último diseño del ingeniero Adrian Newey. No completarán los tres días disponibles en esta semana.

Pero todo puede pasar. Porque si Newey ha dado con la clave, rodar un día menos no será trascendental para el futuro de un Fernando Alonso que sigue obsesionado con alcanzar ese tercer título mundial.