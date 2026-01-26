El motivo por el que Aston Martin no está en los test de Barcelona: ¿Tiene que preocuparse Fernando Alonso?

La escudería de Silverstone no rodará ni el lunes ni el martes en Montmeló, y su presencia el miércoles está en duda.

A las 9 de la mañana de este lunes 26 de enero ha arrancado en el Circuit de Barcelona-Catalunya la primera jornada de test de pretemporada de Fórmula 1.

Las pruebas serán a puerta cerrada y los equipos tendrán hasta este viernes 30 para rodar, aunque solo dispondrán de tres días. Es decir, se pueden organizar como estimen oportuno.

Es también por ello que Aston Martin no estará ni el lunes ni el martes en el asfalto de Montmeló, con su presencia el miércoles también en duda.

Así lo asegura 'Motorsport', que afirma que el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll pasó hace meses los 'crash test', los nuevos test de choque de la FIA.

El retraso se debería a problemas en el montaje del AMR26 y a la decisión de Adrian Newey de tener más días de desarrollo para la aerodinámica.

Además, según informa 'SoyMotor', Aston Martin tiene menos de 10kg de sobrepeso, mientras que hay equipos con bastantes más kilos.

¿Tiene que preocuparse Fernando Alonso? En absoluto. Al igual que el equipo británico, Williams, McLaren y Ferrari tampoco han estado este lunes en el Circuit.

Cabe recordar que tras esta primera semana de test en Barcelona, Baréin acogerá la segunda tanda, del 11 al 13 de febrero, y la tercera, del 18 al 20 de febrero, antes de que la temporada eche a andar en Australia.