El divertido aviso de Alcaraz a Zverev antes de su partido de semifinales: "Va a tener que sudar..."

El español dice que estará listo y dice que si Alexander quiere ganarle, tendrá que "sudar mucho". Se enfrentan este viernes en la primera semifinal.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se medirán en la primera semifinal del Open de Australia. Será en la madrugada del jueves al viernes. Y el español, en tono simpático, ya le ha lanzado el primer 'dardo' a su rival, que por cierto ya le derrotó allí en el año 2024.

"Estaré listo, seguro. Estoy emocionado de jugar contra él aquí en el Open de Australia en semifinales. Así que sé lo que tengo que hacer. Estaré bien preparado para ese partido, y sí, si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho", ha dicho entre risas Carlitos después de victoria contra Alex de Miñaur.

Entrenaron juntos en la pretemporada: "Jugamos un set de entreno y fue de una intensidad altísima. Quedamos 7-6. He visto sus partidos en el torneo, lo cual y ha sido impresionante el nivel con el que ha jugado hasta ahora, así que va a ser una gran batalla".

El saque está siendo una de las grandes armas del alemán, que está mostrando un tenis excelente: "Sé que está sacando muy bien. Está jugando realmente sólido y agresivo cuando puede en los intercambios desde la línea de fondo".

¿Un nuevo Alcaraz?

Se ha plantado en semifinales sin ceder ni un solo test, con un juego muy intenso que agobia a sus rivales: "He aprendido a intentar no escuchar, a seguir el camino que creemos correcto. Sobre todo, apostar por lo que hacemos. Eso es lo que hemos hecho bien, aunque hubiéramos perdido en primera o segunda, teníamos claro el objetivo a seguir. No habría sido un fracaso, sino un aprendizaje. Estoy en semis".

"No es un alivio ni me he quitado ninguna presión, porque durante todo el torneo venía jugando para mí o mi familia, y no para lo que los demás pudieran decir si paso o no paso de ronda", cierra un Carlitos que busca el primer Open de Australia de su carrera. El único grande que le falta.