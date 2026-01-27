El consejo de Pedro Acosta a Marc Márquez: "Él no quiere el número 1, pero..."

El piloto de KTM cree que Marc Márquez debería dar por fin el paso y colocar el número 1 en el carenado de su Ducati.

Marc Márquez logró el noveno título el año pasado. El primero con Ducati en su estreno de rojo. Y uno de sus rivales en la parrilla cree que debería dejar el número 93 y ponerse el 1 en la parte delantera de su moto. Ese es el consejo que le ha dado Pedro Acosta, de KTM.

Así lo ha dicho en la presentación de su nueva moto para este 2026: "Porque él no quiere, pero debería llevar el número 1 en el carenado. Sólo hay que ver cómo superó estos cinco años sin vencer, cómo llegó a una moto de fábrica y fue directo a por el título".

"Incluso tras su lesión, será el hombre a batir...", insiste el joven murciano sobre Márquez.

Pero la lista de candidatos al título no se queda ahí. Acosta también pone a Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Pecco Bagnaia.

"Pongo en este conjunto a Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Pecco Bagnaia, porque son los que tienen que luchar por el Mundial. Pero Marc será el principal a batir por todos", dice para cerrar un Pedro Acosta que ha sido noticia esta semana por si posible futuro lejos de la KTM en cuanto finalice la presente temporada.