Alcaraz - Zverev: horario y dónde ver las semifinales del Open de Australia

El número 1 del mundo sigue avanzando en el Open de Australia y en semifinales se medirá al alemán Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha tumbado por la vía rápida a Alex de Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia y ya tiene rival para el próximo viernes: el alemán Alexander Zverev.

Jugarán la primera semifinal en la central de Melbourne, a eso de las 4.30 horas de la madrugada del jueves al viernes (horario peninsular español).

Y se espera un duelo muy intenso. Porque la última vez que se vieron las caras en este torneo fue en 2024 y el ganador fue Zverev. En aquella ocasión se midieron en los cuartos de final y el alemán salió victorioso.

El partido se podrá seguir en televisión a través del canal 'Eurosport'. Además, en la web de laSexta se podrá consultar el resultado y ver los mejores momentos una vez que finalice el encuentro.

La otra semifinal enfrentará al ganador del duelo entre Lorenzo y Musetti y Novak Djokovic, y el ganador del Ben Shelton contra Jannik Sinner.

