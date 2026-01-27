Adrian Newey, el 'culpable' del retraso de Aston Martin en Barcelona: no, Fernando Alonso no debe preocuparse

Al igual que ya hizo en 2010 con Red Bull, el ingeniero británico prioriza el desarrollo sobre el kilometraje en los test.

En la tarde de este lunes, tras ausentarse de la primera jornada de test en Montmeló, Aston Martin informó que la "intención es correr jueves y viernes".

Todos los equipos disponen de tres días para rodar en el 'shakedown' del Circuit de Barcelona-Catalunya, pero la escudería de Silverstone ha optado por rodar tan solo dos... y el jueves 29 de enero tampoco está asegurada su presencia.

¿A qué se debe el retraso?, ¿hay problemas en la fábrica?, ¿Honda no ha cumplido con los plazos previstos?, ¿empiezan Fernando Alonso y Lance Stroll con el pie izquierdo 2026? No, en absoluto.

Adrian Newey, jefe de la escudería y el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1, es quien ha tomado la decisión.

El británico considera que rodar con un coche incompleto podía confundir datos aerodinámicos y entiende que carece de sentido llevar un coche provisional solo para hacer kilómetros, por lo que prefiere traer el paquete más sofisticado posible y reducir el número de vueltas completadas.

Menos días de test y más desarrollo en fábrica. Cortita y al pie. Por muchos giros que se puedan dar en los test, las horas en pista no ganarán un rendimiento que no existe, por lo que si el monoplaza puede ser más competitivo, mejor esperar.

Newey ya 'metió mano' en verano y 'apretó' a Honda

Tal y como se anunció hace unas semanas, Adrian, en clave aerodinámica, ordenó en verano recalibrar el túnel de viento tras encontrar datos inexactos y rehízo el software utilizado para los cálculos.

Además, pidió a Honda que arriesgaran con su unidad de potencia. "El equipo nos pidió que lo hiciéramos lo más compacto y corto posible. Así que optamos por un diseño de dos niveles", explicó Satoshi Tsunoda, responsable del desarrollo de motores, a 'as-web.jp'.

"La apariencia de la batería no ha cambiado mucho desde el año pasado, pero hemos creado una batería completamente nueva en su interior. Creo que esto contribuirá en cierta medida a nuestra competitividad", añadió el nipón.

Aston Martin 2026, como Red Bull en 2010

Hace 16 años, Adrian Newey decidió retrasar el debut del RB6 y no fueron a los test en Valencia por la misma razón que ahora toma Aston Martin.

El británico quería estrenar el coche cuando estuviera completamente terminado, y el monoplaza debutó oficialmente en los test de Jerez.

Desde ese momento, ya fue evidente que era el coche a batir... y así fue. Sebastian Vettel ganó el Mundial de Pilotos y Red Bull el de Constructores, además de arrancar una racha que continuaría con tres títulos más.

Aston Martin sabe que tiene tiempo

Cabe recordar que tras esta primera semana de test en Barcelona, Baréin acogerá la segunda tanda, del 11 al 13 de febrero, y la tercera, del 18 al 20 de febrero, antes de que la temporada eche a andar en Australia el 8 de marzo.