Red Bull asume que su motor les podría traer problemas: "Somos unos recién llegados..."

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reconoce que sería un éxito para ellos si consiguen que su motor pueda estar cerca de los mejores para 2026.

Por primera vez Red Bull desarrollará su propio motor en la Fórmula 1. Será el motor Ford. Saben que parten con una clara desventaja y Helmut Marko, asesor de la escudería, dice que para ellos sería un "éxito total"si logran estar cerca de los mejores motores, que por los rumores podría ser el de Mercedes y el de Honda.

Así se pronuncia Marko en el podcast oficial de la F1: "Es la primera vez que vamos a hacer un motor, es una gran inversión, mucho mayor que la que habíamos acordado al principio, pero afortunadamente, la compañía lo ha hecho posible. Por supuesto, somos unos recién llegados, pero creo que si nuestro motor fuera uno de los mejores, ya sería un gran éxito".

Su punto fuerte es el chasis. Han construido coches increíbles con los que Max Verstappen ha arrasado en el mundial: "Con el chasis, todos te dicen que los números son fantásticos, no escucho ninguno decir que está detrás, tenemos que esperar a ver, pero si podemos ganar con nuestro motor en el primer año, sería increíble".

También ha tenido elogios para Max Verstappen, que seguirá con ellos al menos un año más a la espera de ver cómo funciona el coche.

"Sin duda Max es el mejor. No hemos tenido un coche que ha estado en una posición para ganar siempre. Está más tranquilo y cumple en clasificación, en circuitos complicados, con los neumáticos, pero siempre que llega a Q3, cumple", apunta Marko sobre su piloto estrella, que todavía mantiene opciones de título este 2025.

Pero la gran prueba de fuego, sin duda, será la de las nuevas normas del curso que viene. Red Bull no lo tiene fácil con un motor que parte de cero. Y tendrán que convencer a un Verstappen muy exigente.