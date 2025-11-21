Alemania avisa sobre las opciones del equipo español en la Copa Davis: "Son muy completos"

Michael Kolhmann, capitán del equipo alemán, ve una eliminatoria muy complicada contra España en las semifinales de la Copa Davis.

El equipo español de Copa Davis se medirá este sábado a Alemania en las semifinales. Un duelo en el que los alemanes son favoritos, pero no se fían de los chicos de David Ferrer. Demostraron su garra en cuartos de final contra contra República Checa y su capitán, Michael Kolhmann, ha destacado que son un equipo "completo".

En sala de prensa, después de tumbar a Argentina, dijo no sentir ninguna presión: "Estamos preparados y vemos esta competición como una oportunidad, sin sentir presión añadida".

Los dobles están siendo fundamentales en esta Copa Davis: "Cada partido de dobles con este formato de competición es una lotería. Resulta ventajoso tener una pareja que juega junta todo el año y se conocen bien. Han sabido luchar hasta el final".

Sobre España, capitaneada por David Ferrer, elogia también el papel de Jaume Munar: "Han tenido una eliminatoria complicada ante los checos. Tienen un equipo muy completo, creo que Munar ha demostrado que es un excelente número 1, mejoró mucho este año".

"Carreño y Martínez son tenistas aguerridos, tienen experiencia, saben jugar partidos igualados y tensos, y Granollers es un ganador de Grand Slam. Sé que será una eliminatoria muy dura porque saben competir en estas circunstancias", cierra el capitán alemán, que este sábado volverán a saltar a la pista para disputar las semifinales.