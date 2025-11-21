Al menos dos desaparecidos y una persona ilesa por un desprendimiento en una mina de Cangas del Narcea

¿Qué ha pasado? El aviso al Centro de Coordinación de Emergencias informó a las 16:58 del hundimiento del terreno a un kilómetro y medio de la entrada de la explotación minera.

Dos personas están desaparecidas tras un accidente en una mina de Vega de Rengos, Cangas del Narcea, Asturias, debido a un desprendimiento de carbón en los niveles -2 o -3 de la explotación subterránea. Al lugar, ubicado a más de 100 kilómetros de Oviedo, acudieron Bomberos de Asturias, SAMU, una UVI Móvil, la Guardia Civil y la Brigada de Salvamento Minero. La actividad minera había sido paralizada en abril tras un accidente en Degaña que dejó cinco muertos y cuatro heridos. En junio, tras verificar el cumplimiento de requisitos, se permitió reanudar los trabajos con 70 empleados.

Al menos dos personas están desaparecidas y una ha sido rescatada ilesa tras un accidente registrado en una explotación minera en Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea.

Tal y como han informado a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil, el accidente se ha producido debido al desprendimiento de carbón.

Según indican, el accidente se ha producido en el nivel -2 o en el nivel -3 de una explotación minera subterránea a un kilómetro y medio de la entrada.

Al lugar, situado a más de 100 kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos de Asturias, el SAMU, una UVI Móvil y la guardia Civil, además de la Brigada de Salvamento Minero.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a eso de las 16:58 horas. En dicha llamada se informó del hundimiento del terreno y de que dos mineros estaban atrapados en la planta dos. Posteriormente, se indicó que eran tres las personas con las que no se tiene contacto.

La actividad de la explotación minera se vio paralizada a principios del mes de abril, cuando el Principado de Asturias detuvo los trabajos después de que el 31 de marzo se produjo un accidente el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Por eso, la Dirección General de Minas decretó la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario para comprobar si los trabajos que se realizaban se ajustaban al permiso concedido.

El 5 de junio, la Consejería dio el visto bueno para que los 70 trabajadores volvieran a sus puestos, después de comprobar que la empresa en cuestión encargada de la explotación de las minas cumplía con todos los requisitos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.