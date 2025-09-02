Tsunoda, ¿en la rampa de salida? Red Bull señala al favorito para acompañar a Verstappen

Helmut Marko, asesor de la marca de las bebidas energéticas, se ha rendido ante Isack Hadjar tras subir al podio en el Gran Premio de Países Bajos.

Tras lograr su primer podio en la Fórmula 1 después de clasificar cuarto con un Racing Bulls, parece que Isack Hadjar ha dado un paso de gigante para 'ascender' a Red Bull.

El abandono de Lando Norris le puso en bandeja al 'rookie' el tercer escalón del podio, aunque el resultado cobra aún más importancia viendo que Yuki Tsunoda no pudo entrar en Q3.

Es por ello que Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, se deshizo en elogios hacia él en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Ha tenido que luchar duro. Vi a George Russell atacarlo un par de veces y Charles Leclerc era el otro piloto que estaba detrás de él. Lo intentaron de verdad, pero se mantuvo tranquilo. No cometió absolutamente ningún error", elogió.

Marko ve al francés "diferente" al resto a sus 20 años y si Tsunoda peca de falta de "consistencia y rendimiento", Red Bull ya tiene claro al próximo compañero de Verstappen.

"Hadjar pilotó de forma perfecta y también gestionó bien los neumáticos. Así que sí, viene otro bueno…", añadió el asesor austriaco.