La llamativa confesión de Sinner a las puertas de hacer historia en Madrid: "No estoy al nivel de Alcaraz..."

El italiano, si gana en la final del domingo, se convertiría en el primer tenista en toda la historia en ganar cinco Masters 1.000 de manera consecutiva. Aún así, Jannik tira de humildad a la hora de compararse con Carlos en un aspecto de su juego.

Jannik Sinner está a la puertas de entrar en la historia del tenis como el único jugador en levantar cinco Masters 1.000 de manera consecutiva. De coronarse en Madrid, el italiano conseguiría un hito jamás visto en el deporte de raqueta que no han podido conseguir ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal, ni Roger Federer.

Tras tanto tiempo en racha, Jannik sabe que debe ir variando su juego para sorprender a sus rivales. El de San Cándido ha ido introduciendo ciertos golpes que no son muy habituales en su manera de jugar.

Uno de esos recursos es la dejada. En la victoria ante Arthur Fils en semifinales (6-2 y 6-4), Sinner tiró mucho de ese tipo de golpes para descolocar a su rival. Aún así, al ser preguntado en rueda de prensa por ello, ha reconocido quién es el que, para él, mejor hace dejadas.

"Es una parte de mi juego en la que estoy tratando de mejorar, e intento utilizarlas en el momento correcto. Aquí es un poco más difícil, sin dudas, porque la pelota vuela un poco más, pero en estos momentos estoy muy feliz con cómo las estoy utilizando", aseguraba Jannik.

"También desde el lado del revés he tratado de variar el juego de la manera correcta en momentos importantes, me vi bastante eficiente, al menos hasta ahora. Es una parte de mi tenis donde intento mejorar; todavía no estoy al nivel de Carlos (Alcaraz), eso seguro, pero sigo intentándolo. Es bueno para mi tenis poder encontrar más variedad", concluía el número uno del mundo.