El preocupante gesto de Alonso tras los libres del GP de Miami

El asturiano ha vuelto a sufrir con las vibraciones de su Aston Martin y eso ha provocado que reaccionara de manera llamativa tras los entrenamientos y por radio cuando estaba sobre el asfalto.

Fernando Alonso no ha vuelto del 'parón' como se esperaba. El bicampeón era optimista antes de los entrenamientos con las posibles 'mejoras' que había introducido Aston Martin en su monoplaza.

El objetivo, tras semanas duras de trabajo, era reducir las vibraciones del coche y mejorar de manera considerable la fiabilidad. El primer punto parece que no se ha conseguido. Alonso ha dejado un preocupante mensaje por radio durante la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Miami.

"Las vibraciones son muy malas", ha exclamado el ovetense por radio durante la primera puesta en escena tras cuatro semanas de inactividad. Fernando ha dejado claro que ese sigue siendo el punto a mejorar claro del Aston Martin.

Al bajarse del coche, Alonso ha mostrado también con un gesto el dolor y la molestia que le generan las vibraciones. El asturiano se ha mirado las manos tras la sesión para comprobar cómo estaban tras unos entrenamientos algo incómodos debido a esta circunstancia.

Las sensaciones en cuanto a velocidad tampoco parece haber cambiado mucho. Fernando ha conseguido marcar el decimonoveno mejor puesto por delante de su compañero Lance Stroll, que ha quedado vigésimo segundo, es decir, último. Se hace difícil pensar que la situación en Aston Martin vaya a mejorar lo más mínimo en este GP de Miami.