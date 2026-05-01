El ambicioso plan que desvela Sainz para 'resucitar' a Williams: "De aquí a final de temporada..."

El madrileño revela en el Gran Premio de Miami la estrategia que tiene pensado seguir Williams para volver a tener un ritmo competitivo y optar a puntuar.

Carlos Sainz está viviendo una temporada complicada en Williams. El español, tras un gran primer año en la escudería británica, no ha podido contrar con un coche competitivo para intentar firmar resultados parecidos a los de 2025.

Sainz tiene claro lo que ha pasado: "Todo empezó en octubre o septiembre del año pasado, cuando de repente el coche empezó a retrasarse un poco y a ganar peso, y sin duda hemos pagado el precio en estas primeras carreras".

El madrileño, en declaraciones para 'Dazn', explica tras este parón el plan que seguirán desde Williams para intentar revertir la situación: "Ahora tenemos un programa de desarrollo muy ambicioso que estamos preparando de aquí a final de temporada, que ojalá nos devuelva a una situación decente".

"Algunas mejoras deberían ser visibles y otras estarán centradas en el peso, pero el peso es algo que nos llevará probablemente toda la temporada para perder todo el peso que nos sobra", asegura Sainz.

El ex de Ferrari, a pesar de la situación, valora la actitud que se transmite desde Williams por mejorar: "Me alegra ver cierta proactividad, algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto, y seguramente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro".

"Pero me satisface que se esté actuando, y no veo el momento de ver qué efectos tiene en la capacidad del coche para competir, en llevar el coche a su límite, y ver cómo va", zanja Carlos.