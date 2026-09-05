Trump sigue sin llamar guerra al "conflicto militar" en Irán y lo califica de "small potatoes": "Es algo menor para nosotros"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU va en línea con las palabras de JD y ha restado importancia a las bajas estadounidenses en Oriente Medio: "Hemos perdido a 18 personas. En Vietnam fueron 100.000".

Donald Trump se resiste a calificar de "guerra" el prolongado conflicto en Irán, que lleva más de seis meses afectando la economía global, especialmente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte del 20% del crudo mundial. Este bloqueo ha disparado los precios de la gasolina y el diésel. Trump minimiza la situación, llamándola "small potatoes", y restando importancia a los ataques intermitentes de EE.UU. en la región, que han costado más de 37.000 millones de dólares. A pesar de sus declaraciones, el precio del diésel en EE.UU. ha alcanzado un récord de 5,85 dólares por galón. Aunque Trump afirma que la exportación de petróleo del Golfo Pérsico ha mejorado, el tráfico de barriles sigue siendo inferior al de principios de febrero.

Donald Trump sigue sin llamar "guerra" a lo que está pasando en Irán. A "un conflicto militar" que dura ya más de seis meses y que tiene a la economía mundial más que pendiente de lo que pasa en el estrecho de Ormuz. Que, por el bloqueo de los mares por donde pasaba el 20% del crudo mundial, ve cómo la gasolina y el diésel alcanzan precios pocas vece vistos antes. A pesar de todo, el presidente de EEUU ha tildado todo lo que pasa en Oriente Medio como "small potatoes".

Como una expresión estadounidense que viene a significar 'algo menor'. Porque coincide con JD Vance. Porque es de la misma opinión que su vicepresidente. Porque, dice Trump, los ataques de EEUU contra Irán son ahora "intermitentes" restando importancia al coste de más de 37.000 millones que han pagado los estadounidenses.

"Puedo entender lo que quiere decir. Lo llamo conflicto militar. Para nosotros esto es algo menor. Es algo que no es gran cosa", ha expresado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca en la que, de nuevo, evita la palabra guerra. Es más, afirma que él "no llamaría guerra" a lo que sucede desde el 28 de febrero de 2026.

Además, Trump ha hablado de las bajas estadounidenses en el "conflicto militar" en Irán, comparándolas con lo que sucedió en Vietnam: "Hemos perdido a 18 personas. En Vietnam perdimos a 100.000".

El presidente de EEUU, aparte de meter a Vietnam en la ecuación, hizo lo propio con Venezuela: "Allí no perdimos a nadie".

A pesar de las palabras de Trump, lo cierto es que el diésel ha alcanzado en EEUU un precio récord de 5,85 dólares por galón, algo inimaginable de no ser por las "small potatoes" en Irán, con unas cuantías que se están dejando notar en los bolsillos de los estadounidenses.

Y aunque Trump insistan en que la cantidad de petróleo que sale del Golfo Pérsico ha recuperado los valores previos al "conflicto militar", el tráfico de barriles de crudo que transita por esos mares sigue muy por debajo a los que pasaban por allí a comienzos de febrero.

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