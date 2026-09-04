Abandonadas por el Gobierno en Ceuta: casi 600 mujeres y niñas dependen de los voluntarios para comer y las ONG avisan que se les acaban los recursos

Los detalles Las migrantes llevan semanas esperando su traslado a espacios mejor acondicionados y los voluntarios reconocen estar agotados.

Más de un mes después de la llegada masiva a Ceuta, las niñas no acompañadas siguen sin un espacio adecuado. La ciudad autónoma promete su traslado, pero dependen de voluntarios y ONG para su sustento, sin saber hasta cuándo. Mientras, 290 menores continúan en un polideportivo a la espera de un traslado a mejores condiciones. Ahmed Efen-Dal critica la tardanza administrativa. En el barrio de La Reina, 300 personas, entre madres e hijos, sobreviven gracias a la caridad vecinal. La ONG Luna Blanca, que alimenta a estas personas, advierte que sin ayuda institucional deberán cesar su labor. El mando único planea desplegar nuevas carpas para 600 personas.

Más de un mes después de la llegada masiva a Ceuta, las niñas no acompañadas de Ceuta siguen sin tener un espacio. La ciudad autónoma lleva toda la semana diciendo que las van a trasladar pero, de momento, siguen dependiendo de los voluntarios y de las ONG. Durante todo este tiempo se han volcado en darles de comer, pero avisan que no saben hasta cuándo van a poder estirar la ayuda.

Jugando al balón y aseándose como pueden, 290 menores piensan cada día que es el último en el polideportivo, pero nunca llega el momento del traslado a unas naves en mejores condiciones.

Ahmed Efen-Dal, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de El Príncipe, critica la tardanza de las administraciones para reubicarlas en un lugar mejor. "El lunes nos dijeron que iba a ser el lunes, el martes que el martes, el miércoles igual, el jueves igual... Ahora estamos a viernes y aún estamos esperando a que vengan a recogerlas", reprocha.

La misma incertidumbre se vive dentro de las carpas del barrio de La Reina, donde hay 300 personas, entre madres e hijos, que se mantienen gracias a la caridad vecinal. Allí la respuesta se espera del Gobierno central, que es responsable de estas personas.

"Estamos cansados. No queremos abandonar, pero lo hemos pensado muchas veces. Si seguimos así, vamos a tener que levantar las manos y dejar que estas mujeres deambulen solas por la calle y que se haga responsable el Gobierno de la nación de lo que les pueda ocurrir", advierte el presidente de la barriada de La Reina, Abdellah Mustafa.

Sin recursos para más comida

La comida de estas mujeres y niños la asume la ONG Luna Blanca, que reprocha no contar con ningún tipo de ayuda institucional. Recibían una ayuda del Gobierno de Ceuta para las 900 comidas que repartían en el polígono industrial, pero afirman que esta ayuda se ha terminado y que están al límite. Pese a todo, ahora preparan más de 7.000 almuerzos al día.

"Si el domingo no hay un aviso de parte de la ciudad de reponer esa ayuda, nosotros tendremos que parar, porque carecemos de recursos para dar de comer a todas estas personas", sostiene Halima Hamed, cofundadora de la ONG.

Por su parte, el mando único ha anunciado que va a desplegar diez nuevas carpas para alojar a 600 personas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido